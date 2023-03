Das kleine Städtchen Freudenberg im Siegerland ist noch immer wie betäubt, nachdem am 12.3. die zwölfjährige Luise leblos in einem nahegelegenen Waldstück aufgefunden wird.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigt nun, dass es sich wie bereits vermutet um einen Tötungsdelikt handelt, es deute allerdings nichts auf ein Sexualverbrechen hin . Nun finden sich immer mehr Hinweise, die die Tat zwei minderjährigen Mädchen (12, 13) zuordnen. Am Fundort Luises soll sich überdies ein Gegenstand befunden haben, der in Verbindung zu einem der Mädchen steht.

Tathergang

Was sich genau zugetragen hat, bleibt unklar. Luise befand sich ab etwa 17:30 auf dem Heimweg von einer Freundin in Hohenhain zu ihrem Elternhaus in Freudenberg. Ihr Körper wurde allerdings nicht auf dem Weg nachhause, sondern am folgenden Tag gegen Mittag in entgegengesetzter Richtung in einem Waldstück in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs gefunden. Ein Obduktionsergebnis soll im Laufe des Dienstags vorliegen.

Wann und wo Luise auf die Täterinnen traf sowie ein Motiv sind weiterhin nicht bekannt.