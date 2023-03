Putsch bei BILD: Wer sind die neuen Chefs?

So einen Putsch in einer Chefredaktion hat es in Deutschland noch selten gegeben wie diese Woche bei BILD: Nur 15 Minuten bevor der Wechsel in der Chefredaktion von BILD bekannt gegeben wurde, erfuhren die alten Chefs erst von ihrer Ablöse.

Es war ein eiskalter Coup von Springer-Chef Mathias Döpfner, der die gesamte Führungs-Spitze von BILD mit einem Schlag abgelöst hat – ohne das mit den Betroffenen vorher zu besprechen. Warum mussten die bisherigen BILD-Chefs gehen – nach geheimen BILD-Insider-Informationen aus diesen Gründen: Der eigentliche BILD-Chefredakteur Johannes Boie wurde gefeuert, weil er keine Erfolge sondern nur stark sinkende Auflagezahlen vorweisen konnte. Boie hatte redaktions-intern den Spitznamen „Weich-Ei“. Er kam direkt aus dem Büro Döpfner (war dessen Assistent) und sollte die BILD nach den Aufregungen um die – nie erhärteten – Missbrauchs-Vorwürfe gegen Ex-Chef Julian Reichelt wieder in „ruhigere Gewässer“ führen. Nur: „Ruhigere Gewässer“ sind für eine Boulevard-Zeitung tödlich. Boie bekam die BILD nie in Schuss, war deshalb nur ein halbes Jahr im Amt. Seine Co-Chefredakteurin Alexandra Würzbach wurde gefeuert, weil sie „zu unauffällig“ war. Tatsächlich kam sie kaum zur Geltung, hatte einfach kein Chef- und Führungs-Gen. Der dritte gefeuerte BILD-Chefredakteur, Claus Strunz, musste gehen, weil das von ihm geleitete BILD-TV chronisch unerfolgreich war. BILD-TV schaffte nur 0,2 % Marktanteil – das österreichische Vorbild oe24-TV hat in Österreich aber zwischen 1,3 und 2,3 Prozent Marktanteil – das Zehnfache. Weil die Kosten bei BILD-TV explodierten, die Quoten aber implodierten wurde die gesamte LIVE-Reporter-Schiene von BILD-TV eingestellt – gegen den Protest von Strunz. Jetzt spielt BILD-TV nur noch fade Dokus, dafür braucht Strunz niemand mehr - er wurde schlicht eingespart. Die neue BILD-Krise ist eine persönlich sehr schwere Niederlage für Axel Springer-Vorstand Mathias Döpfner. Der erfolgreiche Julian Reichelt wurde von ihm für „Me Too“ geopfert, Johannes Boie (sein Assistent) war seine Erfindung. Boie und Döpfner steuerten BILD in die Krise – Döpfner musste die Reißleine ziehen, bevor der Aufsichtsratz ihn selbst zur Verantwortung zieht. Jetzt kommt mit Marion Horn ein wahres „BILD-Urgestein“ an die Spitze des Boulevard-Riesen. Horn ist ein „Oldie“, schon deutlich über 50, seit 25 Jahren bei Springer, seit 10 Jahren in der BILD-Chefredaktion – schied aber 2019 im Streit mit Julian Reichelt aus. Sie gilt als brutaler Gegner der bei BILD verbliebene „Reichelt-Partie“. © Markus Scholz/dpa Marion Horn übernehmt mit sofortiger Wirkung den Vorsitz der Chefredaktion × Marion Horn gilt als Vertreterin der „alten“ BILD-Schule. Sie ist eine der besten People- und Society-Redakteurinnen Deutschlands. Sie wird die BILD vom eher brutalen Politik-Kurs der letzten Jahre zurück auf einen eher unpolitischen People-Kurs führen. Heißt: Ab sofort stehen Promi-Skandale, Love-Affairs, Society-Dramen wieder an erster Stelle bei BILD. In Kürze bekommt Horn einen neuen Co-Chefredakteur: Robert Schneider kommt von Focus. Schneider ist in der BILD-Redaktion bereits vor dem Start höchst umstritten – er gilt als „Playboy“, wurde sogar verdächtigt, Drogen zu konsumieren, mußte deshalb vor der Vertrags-Unterzeichnung für den Springer-Vorstand sogar einen Drogen-Test (!) machen. Schneider soll künftig für die politische Note von BILD verantwortlich sein. Medien - Lesen Sie mehr Pro7-Spitze gewährt Berlusconis MFE Aufsichtsratssitze Das Berlusconi-Unternehmen Media for Europe - auch Großaktionär bei ProSiebenSat1 - strebt einen europäischen Senderverbund an. Das Verhältnis der Italiener zu dem Medienhaus aus Unterföhring ist bisher als eher kühl eingeschätzt worden. Das könnte sich nun ändern. Axel Springer wirft gesamte ''Bild''-Chefredaktion raus Deutschlands große Boulevardzeitung ''Bild'' bekommt eine neue Führung. Der Medienkonzern Axel Springer wechselt die Chefredaktion aus. ''Bild''-Chefs erfuhren nur wenige Minuten vor der Verkündung von ihrem Rauswurf Der Medienkonzern Axel Springer verpasst der größten Boulevardzeitung Deutschlands "Bild" überraschend eine neue Führung. Das Problem von Marion Horn und Robert Schneider: Beide sind keine Digital-Profis, also nicht die Ideal-Besetzung für BILD-Online. Und beide polarisieren in der BILD-Redaktion extrem. Der nächste Führungs-Krach und Führungs-Wechsel bei BILD ist wohl nur eine Frage von ein paar Monaten.