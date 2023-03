Der Witz des Jahres: ''Klima-Prophetin'' Greta Thunberg erhält Ehrendoktor

Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

Neues aus der Heilsgeschichte von Schweden-Gretl, dem goldenen Kalb des 21. Jahrhunderts, der heidnischen Klimagöttin aller Ökofaschisten, dem vernunftbefreiten Vorbild der Regimenter bildungsferner Schultouristen, Schutzpatronin des Klimaterrorismus, verehrte Heilige des Analphabetismus, Wegbereiterin der Dummschädl-Generation Uhu, die nun ohne die Grundsätze einer über die Pflichtschule hinausgehenden Ausbildung die Doktorwürde verliehen bekommen soll.

Ausgerechnet sie Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, die talentbefreite Bildungstouristin soll nun Dr. Greta Thunberg sein, die irregeleitete theologische Fakultät der Universität Helsinki trägt der von jeglicher Vernunft befreiten Aspergersirene den Ehrendoktorhut an, denn sie sei eine Prophetin unserer Tage. Und als solche wird sie verehrt, wenn auch nur von den Heiden unserer Zeit.

Ihr stetiges Eintreten gegen den sozialen Frieden, gegen die freie Entscheidung der Menschen, gegen die Vernunft und den Intellekt, gegen den genialen Erfindergeist des Menschen, für die Bevormundung, für die Verbote, für den Klimakommunismus prädestiniert sie förmlich für eine Ehrendoktorin der Theologie vorsäkularer Geschichtsschreibung, die aus ihrer Irrlehre ja tatsächlich ein mit Gewalt verkündetes Dogma des um sich greifenden Ökofaschismus machte.

Es fehlt nur mehr sehr wenig zur Heiligsprechung. Die Reliquien, die der Verehrung des Volkes dienen, also ihrer geistlosen Pampalatsch, sind die leeren McDonalds Becher, die das Heilige Etwas mit blonden Zöpfchen und sturem Blick berührt hat, auf ihrer Pilgerreise quer über den Globus, wo sie jedem unbedarften Menschen ein „how dare you“ entgegen kreischte, dass es die Fenster zerborstete.

Gegen das Auto war sie, die Verbrenner sind ihr ein Dorn im Auge. Die CO2-Bilanz reicherte sie mit ihrem geistlosen CO2-Ausstoss, den rhetorisch verunglückten Blähungen an. Den Weg für ein neues Stromzeitalter ebnete sie, wie auch für neue Atomkraftwerke. Ihre Anhänger haben umgesattelt, statt nur freitags die Menschen zu ärgern, kleben sie sich nun wahlweise mit dem Hintern oder dem Hirn, ja es ist verwechselbar, am Asphalt an und schikanieren weiterhin unschuldige Bürger. Die Liebe zur Straße ist klar, denn die Klimaterroristen haben kaum mehr IQ als zwei Meter Feldweg.

Aber selbst mit den drei Gehirnzellen, fürs Fressen, fürs Saufen und fürs Schlafen kann man Doktorin werden. Und sei es auch nur der Doktor humoricus causus. Selten so viel gelacht!