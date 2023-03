Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

Verkaufts mei Gwand, i fahr in den Himmel. Hinter mir die Sinnflut, denken sich wohl Olaf Scholz, seine politischen Lakaien Habeck und Lindner, als sie den Mitarbeiterstand der deutschen Bundesregierung auf unfassbare 30.000 Beamte aufblähten. Verwalten konnten die Preußen schon immer gut, wenns auch nur der Stillstand und die drohende Pleite ist.

Denn während viele Deutschen keinen Arbeitsplatz finden, währenddessen viele Bürger mit dem Risiko des Lebens und dem Jobverlust zu kämpfen haben, während viele Menschen eben nicht wissen, ob sie kommendes Monat noch genügend am Konto haben, hat sich rund um diese Regierung und ihre Parteien eine politische Nomenklatura, eine willfährig dienende Blase von 30.000 politischen Beamten gebildet, die unkündbar im Orbit des Aktenwaldes vor sich hin schimmeln, Geld kassieren und kosten, aber dafür die Schleppe der Macht von Olaf dem Schläfer, Habeck dem Unwissenden, Lindner dem Parvenüs und Baerbock der Stotterin tragen dürfen.

Die Regierung führt Deutschland direkt in die Kriegswirtschaft, in die Rezession, die Bürger leider unter Inflation, der Haushalt kracht an allen Ecken und Ende, aber für die Parteigänger sind Zig Millionen Euro reserviert, damit die, im Gegensatz zum braven Staatsbürger über die Runden kommen. Steuergeldfinanzierte Claqueure und Nepotisten, die der sich in Auflösung befindlichen Hampelmännerregierung zumindest täglich erklären, wie schön und erfolgreich sie sind. Je schleißiger der politische Output, je kaputter die Wirtschaft, je angespannter das Budget, je visions- und sinnloser die Regierung, umso höher die Anzahl der Mitarbeiter.

Gerald Grosz - Lesen Sie mehr Wer Putin in die Arme Pekings treibt, braucht sich nicht wundern Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

Denn der Stillstand will verwaltet werden. Wenn man schon keiner Wähler mehr hat, dann stellt man sie einfach an. Und wenn die Ursprungswähler gegen einen votieren, tauscht man sie einfach aus. Das ist das Prinzip einer untergehenden politischen Elite, die sich mit letzter Kraft an der Macht festkrallt. Die Minister kleben an den Regierungsämtern, ihre politischen Aktivisten auf der Straße. Deutschland, der Super-UHU Europas.