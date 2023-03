Achtung, Reichelt! Julian Reichelt spricht das aus, was Menschen wirklich bewegt, ohne auf all das hineinzufallen, was Politiker uns erzählen, um ihre Agenda durchzusetzen.

Die niederländische Regierung hat Gegenwind: Gerade die Wut der Bauern ist groß. Auch in Belgien demonstrieren sie gegen immer härtere Umweltauflagen und eine radikale Klima-Agenda, die ihnen zunehmend die Grundlagen ihrer Arbeit nimmt.