Leere Regale in den Apotheken! Warum eigentlich? Und warum ist das so gefährlich? Julian und die Fürstin Gloria von Thurn und Taxis diskutieren die Lage und ein erhellendes Interview aus dem Deutschlandfunk mit einem Kinderarzt, der den Ernst der Situation auf den Punkt bringt. Das Urteil: Zustände wie in der Dritten Welt …