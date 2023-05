Der Polizei wird die Arbeit erschwert

Achtung, Reichelt! Julian Reichelt spricht das aus, was Menschen wirklich bewegt, ohne auf all das hineinzufallen, was Politiker uns erzählen, um ihre Agenda durchzusetzen.

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis lebt zwar in einem Schloss, aber hat die einzigartige Fähigkeit, das auszusprechen, was Millionen Menschen denken. Sie kennt die Welt und versteht dieses Land. Die Fürstin zu Gast bei „Achtung, Reichelt!“ Hauptthema in dieser Woche: Was haben die Linken eigentlich gegen unsere Polizei und warum macht die Regierung unseren Polizisten die Arbeit so schwer? Bald sollen Bundespolizisten Quittungen ausstellen, wenn sie an der Grenze nach illegal eingereisten Migranten fahnden …