Die unbequeme Wahrheit hinter der steigenden Kriminalität

Es gab eine Zeit, in der sich SPD-Politiker um die Sicherheit der Menschen in diesem Land sorgten. Kanzler und Minister der SPD sorgten sich um das, was normale Menschen besorgte, weil normale Menschen, Arbeiter in vielen Fällen, ihre Wähler waren. Es gab diese Zeit, in der der SPD wichtig war, was uns allen wichtig war.

Diese Zeit ist vorbei.