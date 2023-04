Achtung, Reichelt! Julian Reichelt spricht das aus, was Menschen wirklich bewegt, ohne auf all das hineinzufallen, was Politiker uns erzählen, um ihre Agenda durchzusetzen.

Gemeinsam mit Eva Vlaardingerbroek analysiert Julian Reichelt die Cannabis-Freigabe durch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Auch mit Cem Özdemir wird hart ins Gericht gegangen.