Hauptthema in dieser Woche: Die Klima-Kleber der Letzten Generation! Bisher wurden sie von der Politik verniedlicht. Jetzt greift die Polizei durch, ermittelt nach einer Razzia gegen die Öko-Aktivisten im großen Stil. Für Gloria sind die Klima-Kleber vor allem eins: Ungebildete Dummchen!