Pünktliche Bahn erst ab 2070!

Die Bahn verschiebt ihren Pünktlich-Plan auf 2070. Eigentlich war das ursprünglich Ziel, ab 2030 pünktlicher, schneller und zuverlässiger zu werden. Doch daraus wird wohl nichts. Die Bahn sei marode und kann die selbst gesetzten Ziele nicht bis 2030 erreichen - vor 2070 wird aus der Pünktlichkeit nichts, so der Bahn-Beauftragte Michael Theurer (56, FDP).