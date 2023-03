Achtung, Reichelt! Julian Reichelt spricht das aus, was Menschen wirklich bewegt, ohne auf all das hineinzufallen, was Politiker uns erzählen, um ihre Agenda durchzusetzen.

Früher wurde es als Verschwörungstheorie abgetan, heute diskutiert man sogar bei dem FBI und Ähnlichen über die Möglichkeit, dass Corona wohl doch aus dem Labor stammt. Was steckt dahinter? War es wirklich ein Labor-Unfall? Julian Reichelt klärt die wichtigsten Fragen.