Angela Merkel wurde mit dem höchsten Orden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Zurecht? Eva Vlaardingerbroek und Julian Reichelt können das nicht verstehen. Gerade als Frau sieht Eva das Merkel-Erbe kritisch, ihre Migrations-Politik habe das Land für Frauen gefährlicher gemacht.