Kaum einer steckt sich noch mit 'Wuhan-Virus' an

Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

Die Spitäler sind am Limit, kein Patient kann mehr aufgenommen werden. Halb Deutschland liegt im Krankenbett, die Viren ziehen wie der Fuchs durch den Hühnerstall. Die Ärzte stöhnen, das Pflegepersonal gibt auf. An allen Ecken und Enden fehlen die Betten. Das sind die Schlagzeilen aus denen die Angst rinnt, die das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Aber die Nachrichten sind nicht aus dem Winter 2020 oder 2021. Die Corona-Zahlen, also Infektionstabellen über das Polit-Ebola jüngster Zeit, sind nun 2022 so niedrig wie nie. Kaum einer steckt sich noch an mit dem Wuhan Virus. Ja, Chinas Fledermäuse sind nicht mehr effektiv unterwegs wie einst, oder wie es sich Horrorclown Klabauterbach noch vor wenigen Monaten sehnsüchtig wünschte. Der Horrorvirus wird kommen, vermeldete der Virenjäger von Berlin, die graue Maus aus dem Medizinbuch. Corona ist verschwunden, wie Dr. Drosten, der Knecht aus dem Mäuselabor. Auch der ist stumm und still, meldet sich gar nicht mehr. Und Corona war in der verheißenen Bevölkerungsdezimierung offenbar auch nicht so effektiv, wie von Dr. Drosten behauptet. Die WHO korrigiert die Statistik über die Todeszahlen spät aber doch und für die Öffentlichkeit kaum bemerkt spät um 60.000 vermeintliche Covid-Tote zurück.

Ja, in Deutschland kann man sich eben auch um 60.000 Tote irren. Hatte der Pathologe von Hamburg vielleicht doch recht. Jener Mediziner, den man als Covidioten verschwurbelte, weil er meinte, dass nicht jeder Corona-Tote auch an Corona verstorben ist. Achtung, das ist eine Verschwörungstheorie. Und zwar eine ganz gemeine. Und nun muss selbst die WHO kleinlaut eingestehen, dass ihre Zahlen und Deutschlands Berechnungsmethoden schlichtweg falsch waren und sind.

War es ein Fehler oder war es mit Absicht. War die Regierungspropaganda vielleicht dazu gedacht, das Volk mit Vorsatz in Angst und Panik zu versetzen? Wollte man mit gezielten und dazu falschen Horrormeldungen den Bürger gefügig machen? Konzertierte eine Kanzlerin mit ihrem Gesundheitsminister tatsächlich die Aufwiegelung der Gesellschaft, die Spaltung der Menschen? Erweist sich es nun als richtig, dass man zuerst in der Ouvertüre die falschen Todeszahlen veröffentlichte, damit man dann alle Menschen in Deutschland verängstigt und in die Nadel rennen lässt? By the way: Was ist denn mit dem Immunsystem der Bürger passiert, die nun reihenweiße vor der Grippe in die Knie gehen? Fragen über Fragen. Vielleicht klärt es ein Gericht?