Lauterbach ein Lügner? Nein, das kann nicht sein!

Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

Karl Lauterbach soll ein Hochstapler sein? Ausgerechnet er, der vertrauensvolle Fernsehdoktor ein Kurpfuscher, der Impffetischist ein Betrüger, der Lockdown-Sadist ein Lügner? Nein, das kann doch wirklich nicht sein. Gerade Karl Lauterbach mit seinen treffenden und immer eintreffenden sowie zielsicheren Analysen ist doch über jeden Verdacht erhaben, ein falscher, ein fehlerhafter Prophet auf dem Stuhl der gesundheitspolitischen Wahrheit zu sein. War doch gerade er es, der mit sonorer Stimme den Deutschen ihre Gesundheit in jedem halbseidenen TV-Studio erklärte, den Horrorvirus bemühte, die Angst und Panik verbreitete um die Lösung gleich bei der Hand, der Menschheit gefällig anzubieten.

Er ist kein Lügner, er ist der Retter. Der virologische Messias, der Deutschland aus der von ihm und Drosten im Tandem inszenierten Pestgrube führte. Er ist ein Heiliger, kein Sünder. Er ist ja nur ein Experte, ein Professor. Und da muss man schon verstehen, dass die Professoren ein wenig zerstreut sind. Er soll seinen Lebenslauf geschönt, seine Professur erschlichen haben, der Herr Professor, Dozent, Doktor Karl Lauterbach. Das kann nicht doch nicht sein! Karl Lauterbach, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, das Sinnbild eines zerstreuten aber in demselben Ausmaß glaubwürdigen Professors der locker die Hauptrolle in der Schwarzwaldklinik übernehmen kann. Und nun soll er auf den Spuren von Annalenchen, Karl-Theodor, Anette, Franziska und dem Rest der Blender auf der deutschen Regierungsbank den Lebenslauf gebogen, die Wahrheit geschönt haben, um sich den Weg ins Gesundheitsministerium zu ebnen. Auf Lügen soll das Leben aufgebaut gewesen sein, auf hohlen Worten und nicht vorhandenen Studien.

Nein, das kann nicht sein. Und selbst wenn es so wäre. Das ist in Deutschland eine Auszeichnung, ein Orden, den nur brave Parteigänger tragen, die sich eben unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, verlogen wie sie sind, den Job erschlichen haben. Da wäre er in guter Gesellschaft, mit einer Außenministerin, wo selbst der russische Staatspräsident besser Deutsch kann, mit einem Wirtschaftsminister, wo selbst ein dreijähriger wirtschaftspolitsicheres Verständnis an den Tag legt und mit einem deutschen Kanzler, wo selbst drei Meter Feldweg mehr Charisma vorzuweisen hat. Der Hochstapler passt gut in die Reihe der Hochstapler, der Lügner und Betrüger. Da passt er hin, wie die Faust aufs Auge und die nebenwirkungsfreie Spritze in den Arm.