.

TV-Star Sabrina Wlk spricht mit ihrem Gast Beverly Cotman - welche die Verführerin Vanessa sogar persönlich kennt - über die letzte Folge der Realityshow Temptation Island V.I.P.

Es wird aus dem Nähkästchen geplaudert:

- Stimmen die Gerüchte um eine Schwangerschaft?

- Was ist in den 10 Minuten off - Cam passiert?