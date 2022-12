Ein Kommentar von Polit-Blogger und de24live-Kolumnist Gerald Grosz.

Die ganzen linken, woken, schicken, pseudointellektuellen, gutmenschlich und toleranzbewegten Journalisten der Mediengruppe Pro7/Sat1 stehen nun im Sold eines Bunga-Bunga feiernden 86-jährigen Rechtspopulisten aus Italien? Die Kämpfer für 20 Geschlechter nun auf der Payroll eines alternden Gigolos, der eigentlich nur ein Geschlecht, nämlich Ruby kennt?

Die MeToo-bewegte Schickeria nun das Händchen aufhaltend, gegenüber einem Milliardär, der dem Fußballklub einen Bus voller Prostituierter zu Weihnachten schenkt. Deutschlands Privatsender Nr. 1, das politisch korrekte Propagandaorgan der Einzelfallpolitik der Ampel, nun von einem Politiker abhängig, der die Festung Europa errichten will, die Flüchtlingsschiffe von Rukola Rackete wieder nach Nordafrika schicken will?

Berlusconi, der Koalitionspartner von vermeintlichen Neofaschisten in der Regierung, geigt nun den deutschen Redaktionen, was sie zu berichten haben? Tatsächlich, Berlusconis Medienimperium greift nach den deutschen Medien. Und der Aufschrei ist, wie nicht anders zu erwarten, groß. Bayerns Ministerpräsident Söder, gelernter Coronist, Maskenfetischist, oberster weiß-blauer Kämpfer für die Freiheit seiner Meinung, sieht eine Gefahr für die Medienfreiheit und damit Meinungsfreiheit in Deutschland.

Und es stimmt, Söder, Merkel, Scholz und Co. konnten sich bisher darauf verlassen, dass nur ihre Meinung einen Platz an der Sonne des Studiolichts bekam. Alle anderen Meinungen wurden doch, wie beim Öffentlich-Rechtlichen auch, der Cancel Culture, also dem Scheiterhaufen der Meinungszensur überantwortet.

Mit der Übernahme des Medienimperiums durch Berlusconi droht den Meinungsautokraten ein herber Rückschlag. Statt Genderunterricht nun bald drei nackte Gicolinas im Hauptabendprogramm. Statt Sendungen über Integrationssegnungen, die Pardonierung der Täter kommen nun Berichte über das Schicksal der Opfer. Statt Mainstream nun die Wahrheit. Statt verordneter Einheitsmeinung nun Vielfalt. Das wird lustig. Bunga Bunga.