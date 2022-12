Sabrina Wlk, der TV Star spricht über die letzte Folge der Reality Show Tempation Island V.I.P.

Wenn wir dachten wir haben bereits alles im deutschen Trash TV gesehen, dann haben wir spätestens nach dem Finale von Temptation Island VIP Staffel 4 eine neue Erkenntnis gewonnen. Noch nie hat es sowas in dieser Show gegeben und dort haben wirklich schon einige Ereignisse gesehen, aber dieses Mal wurde alles übertroffen: ein Mann namens Aleksandar der beweisen will wie treu er denn wäre und am Ende der Show mit einer Verführerin eine Beziehung eingeht, obwohl die eigentliche Freundin noch existiert. Dann gibt es noch die sonderbare Sandra, die Moralapostel, ihr fallen Fehler sofort bei anderen Personen auf, aber ihre eigenen nimmt sie nicht wahr. Sie ist sich dessen nicht bewusst, dass sie ihre Beziehung gegen die Wand fährt. Als sie bemerkt wie verletzt ihr Freund Tommy aufgrund ihres Verhalten ist beginnt sie zu lachen und redet unglaublich herablassend mit ihm. Doppelmoral in Person nennt sich sowas.

Da frage ich mich ernsthaft mit welchen Absichten diese Menschen bei dieser Show mitgemacht haben? Aleks hat seine mittlerweile Ex-Freundin Christina Dimitriou beim Finale öffentlich beleidigt, bloßgestellt und zutiefst verletzt. Er rechtfertigt dieses Verhalten aufgrund von beleidigenden und „asozialen“ Aussagen welche Christina Dimitriou in der Show tätigte. Ich glaube in solch einer Situation hätten so manche Personen die Fassung verloren, bei aller Liebe!

Sandra ist gleich noch abgebrühter unterwegs, die hat nämlich nicht mal ein Fünkchen schlechtes Gewissen übrig, sondern findet ihr Verhalten amüsant. Scheinbar ist es für sie kein Fremdgehen wenn sie aktiv mit dem Verführer Flocke kuschelt, unter der Decke verstecken oder abseits der Kamera sich „besser kennenlernen“.

Da fragt wirklich noch jemand, warum es in der heutigen Zeit so schwer ist sich auf eine Beziehung einzulassen?