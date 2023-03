Millionen durch Nebenjob? So viel verdient Johnny Depp an seinem Kunstprojekt

Eine Summe von denen die meisten nur träumen können - Johnny Depp schafft es innerhalb einer Woche einen irren Millionenbetrag durch seine Kunstwerke zu erlösen.

Der weltberühmte Schauspieler Johnny Depp begeistert das Internet mit seinem neuen künstlerischen Hobby - jedoch bringen nicht nur seine Kunstwerke die Leute zum Staunen, sondern vor allem auch ihr Preis.

Wie die "Daily Mail" berichtet, schaffte es der Fluch der Karibik Star mit seiner Reihe an limitierten Kunstdrucken innerhalb von wenigen Tagen 4,5 Millionen Pfund zu verdienen. Die verkauften Kunstwerke bilden berühmte Persönlichkeiten wie Reggae-Legende Bob Marley, Schriftsteller Hunter S. Thompson sowie den Schauspielern Heath Ledger und River Phoenix ab. Die Kunstwerke, welche am 27. Februar in der Castle Fine Art Gallery in Covent Garden London ausgestellt wurden, schafften es trotz ihres stolzen Preises, welcher 4.500 Pfund pro Bild beträgt, innerhalb von fünf Tagen ausverkauft zu sein. Insgesamt brachten die verkauften Bilder dem 59-jährigen Schauspieler über 4,5 Millionen Pfund an einnahmen.

Depps Reihe an limitierten Kunstdrucken ist Teil der zweiten Ausstellung seiner „Friends and Heroes“ Kollektion. Die erste Ausstellung, welche Berühmtheiten wie Bob Dylan, Keith Richards, Elizabeth Taylor und Al Pacino abbildete, erschien im Juli 2022 und war ebenfalls binnen kürzester Zeit ausverkauft. Somit verdiente Depp mehr als 8 Millionen Pfund durch seine Kunst innerhalb der letzten sieben Monate, eine beachtliche Summe, selbst für den Schauspiel-Star welcher erst im Vorjahr eine Klage über 10 Millionen Euro an Schadensersatz gegen seine Ex-Frau Amber Heard gewonnen hat.

Als Reaktion auf den schnellen Verkauf seiner Kunstwerke erzählte Depp der „Daily Mail“, dass er „wirklich gerührt sei“ dass die Öffentlichkeit „so positiv“ seinen Bildern gegenüber reagiert. Depp erzählte unter anderem auch dass er mittlerweile mehr Zeit in Europa und England verbringt, da er das „kreative Umfeld“ welches in London existiert sehr schätzt.

Depps Seitensprung ins künstlerische ist nicht sein erster Versuch seine kreativen Hobbies hervorzuheben. Im Juli vergangenen Jahres veröffentlichte Depp ein Lied zusammen mit Jeff Beck, welcher im Jänner verstorben ist. Zudem plant Johnny Depp die Regie eines neuen Filmes zu leiten, welcher über das Leben des italienischen Malers und Bildhauers Modigliani handelt.