Biontech: Flucht aus Deutschland

Neue Einzelheiten zum Mord an 14-jährigem Jan

Eine furchtbare Tat unter Teenagern! Die Polizei ermittelt gegen einen 14-Jährigen wegen Totschlags. Er soll seinen Freund Jan N. (14) umgebracht haben! Am Mittwoch wurde die Leiche des Opfers in einer Tannenschonung in Blumenau gefunden.