14 Verletzte nach Wohnungsbrand in Mönchengladbach

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach-Rheydt haben am Donnerstag zahlreiche Hausbewohner Rauchvergiftungen erlitten.

Mönchengladbach. Insgesamt seien 14 Personen mit Verdacht darauf notfallmedizinisch versorgt worden, berichtete die Mönchengladbacher Feuerwehr. 13 von ihnen seien danach zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert worden. Die Feuerwehr war am Mittag wegen eines Brandes in einer Erdgeschosswohnung alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, schlugen ihnen aus dem Balkonbereich der Wohnung bereits Flammen entgegen. Der Brandrauch hüllte die gesamte Fassade des siebengeschossigen Gebäudes ein. Eine Person musste aus dem verrauchten Treppenhaus gerettet werden. Fünf weitere Menschen wurden von der Feuerwehr mit Hilfe sogenannter Brandfluchthauben aus ihrer Wohnung in der fünften Etage in Sicherheit gebracht. Mehrere andere Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Quelle: dpa