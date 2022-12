Mann (33) schwer verletzt in Keller gefunden - tot

Ein 33-jähriger Mann aus Euskirchen ist in Dormagen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.

Dormagen. Der Schwerverletzte sei in der Nacht zum Mittwoch im Keller eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden, teilten die Polizei in Neuss und die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft mit. Er erlag noch am Tatort seinen Verletzungen.

Welcher Art die Verletzungen sind, wollten die Ermittler aus taktischen Gründen nicht mitteilen. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf und bat etwaige Zeugen des Geschehens um Hinweise. Das 33-jährige Opfer sei für die Polizei kein Unbekannter gewesen. Was der Euskirchener in dem Haus im 62 Kilometer entfernten Dormagen gewollt haben könnte, teilten die Ermittler nicht mit.

Quelle: dpa