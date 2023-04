Streit zwischen zwei Familien: Massenschlägerei in Hotellobby

Auslöser für eine Schlägerei in einem Hotel in Düsseldorf ist ein bereits länger schwelender Streit zwischen zwei Familien gewesen. Die Hintergründe und die Tatbeteiligten würden noch ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

An der Schlägerei in der Hotellobby, bei der am Samstag auch Mobiliar beschädigt wurde, waren laut Mitteilung 20 Menschen beteiligt. Dabei wurde ein Mann verletzt. Bevor die Polizei eintraf, seien einige Beteiligte geflüchtet. Nach ihnen wurde auch mit einem Hubschrauber gefahndet. Vier Männer und eine Frau wurden wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen schweren Raub vorläufig festgenommen. Sie sollen bei dem Streit einem der Beteiligten eine größere Geldsumme geraubt haben. © David Young/dpa Beamte einer Bereitschafts-Hundertschaft der Polizei gehen bei dem Hotel in Düsseldorf. × Polizei-Großaufgebot verhinderte weitere Eskalation Ein Großaufgebot der Polizei verhinderte den Angaben zufolge eine Eskalation. Bei der Überprüfung der Personalien der Familien stießen die Beamten auf eine Frau, die per Haftbefehl gesucht wurde. Sie war an der Schlägerei zuvor nicht beteiligt. Gerüchte um einen Schusswechsel in dem Hotel hatte die Polizei bereits am Samstag zurückgewiesen.