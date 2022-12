Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf einer Landstraße kurz vor dem Autobahnkreuz Marl-Nord sind die beiden Fahrer ums Leben gekommen.

Marl. Eine 37-jährige Frau war am Freitagabend auf der Landesstraße 612 in Richtung Haltern unterwegs gewesen. Als sie mit ihrem Wagen mutmaßlich zum Überholen in den Gegenverkehr ausscherte, prallte sie frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die Frau sowie der 59 Jahre alte Fahrer des anderen Autos erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte. Die Landesstraße 612 sowie die Auffahrt zur Autobahn 52 sollten voraussichtlich bis Samstagvormittag gesperrt bleiben.

Quelle: dpa