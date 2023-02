Öl-Konzerne verdienten 195 Milliarden Dollar

2022 war das Jahr der Gewinne für Öl-Giganten wie Shell und BP.

So hoch wie der Gewinn der Öl-Konzerne im Jahr 2022 war (nämlich 195 Milliarden US-Dollar), ist die gesamte Wirtschaftsleistung Ungarns. Unglaubliche 134 Milliarden davon werden als sogenannte „Übergewinne“ eingestuft. Diese satte Summe stillt den Hunger nach Gewinn jedoch nicht – ganz im Gegenteil! Die Preise für Diesel und Benzin bleiben wohl auch weiterhin enorm hoch und zusätzliche Steuern, wie es in Österreich der Fall ist, beeinflussen die Erträge der Öl-Multis kaum.

Abschöpfung von Übergewinn

Die Forderung nach einer Abschöpfung der Übergewinnsumme wird auch dieses Jahr weiter angefacht. Auslöser ist die britische Organisation Global Witness, die diese Summe berechnet. Die Rechnung lautet: Der Mittelwert der Gewinne von 2018 bis 2021 + 20% Zuschlage (alias Puffer). Das Ergebnis schockiert – denn die fünf Multis verzeichneten 134 Milliarden US-Dollar Übergewinn!

2022 verdiente der US-Konzern ExxonMobil statt durchschnittlich 10 Milliarden Dollar plötzlich 55 Milliarden Dollar!

Ölbranche profitiert

Der Ukraine-Krieg und die fehlenden Lieferungen von Russland, sowie die gute Weltkonjunktur sorgten für einen raschen Anstieg der Nachfrage nach Gas und Öl. Tatsächlich mussten die Öl-Multis 2020 erst Milliardenverluste, dank des Ölpreisverfalls und die reduzierte Förderung und Stilllegung von teuren Bohrstellen, verschreiben.

Deswegen wurde seit 2020 in der Ölbranche eher gespart und den Eigentümern lieber hohe Dividenden gezahlt. Die Prognose sieht nicht so rosig aus- unsere Ausgaben an der Zapfsäule werden wohl nicht so schnell sinken.