Pistorius glaubt nicht an Atomkrieg. Unterschätzt er Putin?

Boris Pistorius ist erst 20 Tage im Amt und seine erste Auslandsreise als Verteidigungsminister führt ihn direkt in den Krieg nach Kiew.

Pistorius gab Bild am Dienstagabend in Kiew ein Interview zu folgenden Themen:

Zusicherung der Leopard-2-Panzer für die Ukraine

Pistorius bestätigt die Zusage der 14 Leopard-2A6-Panzer bis Ende März. Die Ausbildung der ukrainischen Soldaten beginnt in Kürze. Pistorius traf diese und verabschiedete sie, denn die Soldaten machen sich auf den Weg nach Deutschland. Aktuell soll alles daran gesetzt werden, damit die Panzer nicht zu spät geliefert werden.

Kampfjets & U-Boote für die Ukraine?

Dieses Thema dürfte in den letzten Gesprächen nicht diskutiert worden sein. Pistorius wirft aber trotzdem ein, dass er selbst nach der Bedeutung der Luftabwehr gefragt hat, denn nach seinen Einschätzungen wird dies in den nächsten Monaten Priorität Nummer Eins haben.

Kann die Ukraine den Krieg gewinnen?

Die Ukraine kämpft unglaublich tapfer und hat gute Soldaten. Dennoch ist diese Frage nicht leicht zu beantworten, denn das wär nur ein Blick in die Glaskugel. Entscheiden ist, dass die Ukraine weiterhin unterstützt wird, denn die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen.

Gibt es Friedensgespräche?

Zuerst muss die Frage geklärt werden, wie man überhaupt an den Punkt kommt, an dem Friedensgespräche geführt werden können. Beide Seiten müssen bereit dazu sein, erst dann kann man sich gemeinsam an einen Tisch setzen und verhandeln. Wann oder ob das sein wird ist schwer abzusehen.