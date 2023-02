AfD-Vorsitzende Weidel attackiert Ex-Botschafter Melnyk

Mit einem deftigen Social-Media-Post konfrontierte AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel den ukrainischen Vize-Außenminister und Ex-Botschafter Andrij Melnyk.

„Vielleicht spielt auch das präpotente Verhalten des ehemaligen Botschafters Andrij Melnyk eine Rolle, hinsichtlich der sinkenden Unterstützungsbereitschaft der Bürger." Ein Frontalangriff von Alice Weidel gegen den ukrainischen Vize-Außenminister Melnyk, hierzulande vor allem bekannt als ehemaliger Botschafter der Ukraine in Berlin.

Vielleicht spielt auch das präpotente Verhalten des ehemaligen Botschafters @MelnykAndrij eine Rolle, hinsichtlich der sinkenden Unterstützungsbereitschaft der Bürger... #Ukraine pic.twitter.com/NkMVuN1tpW — Alice Weidel (@Alice_Weidel) February 2, 2023

Mit diesen Worten argumentiert Weidel ihre Theorie, warum die Unterstützung der Deutschen gegenüber der Ukraine im Sinkflug ist. Angefügt an ihren Angriffs-Tweet ist ein Screenshot eines Beitrags auf selbiger Plattform des Ex-Botschafters Melnyk. In diesem beklagt er die sinkende Hilfsbereitschaft der Deutschen und erklärt, es läge an den „systematischen Kampagnen, welche die Ukrainer für ihren unzerbrechlichen Willen der russischen Aggression zu widerstehen, beschuldigen" Man werde dafür bloßgestellt, nicht aufzugeben und Deutschland um Waffenlieferungen zu bitten, um zu überleben. "Sehr traurig", schließt Melnyk seinen Tweet.

Dies schien der AfD-Vorsitzenden Weidel überhaupt nicht gefallen zu haben. Sie unterstellte dem Ex-Botschafter Präpotenz und gibt eben dieser eine Mitschuld an der sinkenden Unterstützungsbereitschaft der Bürger.