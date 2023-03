Ex-Kanzlerin Merkel im Traum-Urlaub auf Fuerteventura

Für solche Erholungsurlaube hatte Ex-Kanzlerin Merkel früher keine Zeit. Jetzt allerdings genießt sie ihren Ruhestand mehr denn je.

Am Ende ihrer Kanzlerschaft kündigte Merkel an, nur noch "Wohlfühltermine" wahrzunehmen. Kein stressiges von Termin zu Termin hüpfen mehr. Ihren Ruhestand genießt sie nun in vollen Zügen mit ihren Gatten Joachim Sauer.

Hier lässt es sich genießen.

Vergangene Woche verbrachte das Paar ein paar schöne Sonnentage auf Fuerteventura. Dabei reisten sie jedoch nicht in der First Class, wie man es sich erwarten würde, sondern ganz Bescheiden in der Holzklasse.

Ex-Kanzlerin Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer in der zweiten Klasse.

Auch beim Hotel gab es eine kleine Überraschung. Keine Fünf Sterne zieren das Hotel, sondern "nur" vier. Im "Innside by Meliá" verbrachten Merkel und ihr Ehemann Prof. Sauer laut "Bunte" ihren Urlaub auf der vier Flugstunden entfernten Kanareninsel.