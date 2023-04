12:30

Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) informieren heute um 1400 in einer Pressekonferenz zum Wechsel an der Spitze des Bildungsministeriums in Brandenburg, Ort: Staatskanzlei, Pressefoyer Blaue Wand, Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam.