Krach in der Ampel: Krisengipfel dauerte die ganze Nacht

Habeck vs. SPD und FDP: Ampel-Koalition vor dem Bruch? Die Stimmung in der Ampel-Koalition ist aufgeheizt und der Umgangston zwischen den Parteien wird immer rauer. Am Dienstag teilte Wirtschaftsminister Robert Habeck Grüne gegen SPD und FDP aus, beschimpfte sie als ''Fortschrittsverweigerer''. Nun haben die beiden anderen Parteien zurückschlagen.