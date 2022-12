Nach heftiger Kritik: Scholz verteidigt Lambrecht

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) gegen Kritik in Schutz genommen.

Berlin. "Die Bundeswehr hat eine erstklassige Verteidigungsministerin", sagte Scholz der "Süddeutschen Zeitung" (Samstag). "Über manche Kritik kann ich mich nur wundern." Es gehe jetzt darum, die Bundeswehr langfristig zu stärken und sie verlässlich mit Waffen und Munition auszurüsten. "Das Bundeswehr-Sondervermögen versetzt uns in die Lage, nun die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen."

Christine Lambrecht (SPD) steht derzeit heftig in der Kritik. Grund dafür ist die schleppende Anschaffung von Ausrüstung für die Bundeswehr.

Lambrecht steht wegen schleppender Beschaffung von Ausrüstung und Waffen für die Bundeswehr in der Kritik. Aus der Opposition, aber auch aus den Reihen der Ampel-Parteien gibt es Unverständnis darüber, dass die Beschaffung für die Bundeswehr mehr als neun Monate nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht ausreichend in Gang gekommen ist.