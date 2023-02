Nach Kriegs-Sager: US-Star nennt Baerbock 'Trottel'

Der Skandal-Sager von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, in dem sie Russland den Krieg erklärte, sorgte für reichlich Schlagzeilen. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks schüttelt man den Kopf.

Deutschlands Außenministerin Baerbock hat es auch in den USA in die Schlagzeilen geschafft, aber nicht im positiven Sinne. In der "Tucker Carlson Tonight"-Show, einer der meistgesehenen Sendungen des Landes am "Fox News"-Kanal, bekam Baerbock ordentlich ihr Fett weg.

???? US-TALKMASTER TUCKER CARLSON NENNT BAERBOCK EINEN „TROTTEL“



Carlson abfällig lächelnd: „She’s a jerk.“



Das Wort „jerk“ bedeutet ins Deutsche übersetzt „Trottel“ oder auch: "Idiotin"



„Ja, wir müssen mehr tun, um die Ukraine zu verteidigen. Wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander", sagte die deutsche Außenministerin bei einer Versammlung des Europarats. Der Sager wurde nicht nur in Deutschland heftig diskutiert, sondern auch international. Tucker Carlson, ein äußerst polarisierender und bekannter Journalist aus den USA, teilte seine Meinung über die Kriegserklärung von Baerbock.

„Die deutsche Außenministerin erwähnte, dass der Dritte Weltkrieg bereits im Gange ist.", erzählt er in seiner gleichnamigen Sendung. Normalerweise verhält sich der TV-Moderator eher zurückhaltend gegenüber ausländischen Politikern, doch nicht so hier: „Sie ist ein Trottel", resümierte Carlson in seiner Tirade.