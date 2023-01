Pistorius empfängt US-Kollegen: "Schulter an Schulter"

Als ersten ausländischen Besucher nach seinem Amtsantritt hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag seinen US-Kollegen Lloyd Austin empfangen.

Beide sagten der von Russland angegriffenen Ukraine weitere Unterstützung zu. Die USA seien Deutschlands wichtigster Verbündeter, betonte Pistorius. «Putins entsetzlicher Angriffskrieg auf die Ukraine hat der Nato die Chance gegeben, sich als das zu erweisen, was sie ist, nämlich ein tragendes, ein stabiles Bündnis, das sich reaktions- und handlungsfähig gezeigt hat und weiter zeigen wird.»

Boris Pistorius (SPD, M), neuer Bundesverteidigungsminister, trifft sich mit seinem Amtskollegen Lloyd Austin (l), Verteidigungsminister der USA, im Verteidigungsministerium im Bendlerblock zu einem Gespräch.

Dafür sei er sehr dankbar, sagte Pistorius. «Wie so oft in der Geschichte, aber gerade auch jetzt in diesen Zeiten, stehen die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika dabei Schulter an Schulter.» Auch in Zukunft werde Deutschland gemeinsam mit seinen Partnern die Ukraine in ihrem Kampf für die Freiheit, territoriale Unabhängigkeit und Souveränität unterstützen.

Deutschland als wichtiger Verbündeter der USA

Austin nannte Deutschland «einen der wichtigsten Verbündeten der USA». Er dankte der Bundesregierung für die Unterstützung der Ukraine und für die schnelle Verstärkung der Nato-Ostflanke. Er freue sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Pistorius.



