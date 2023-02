Das von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer gestartete "Manifest für Frieden", mit dem gegen die Panzer- und Waffenlieferungen an die Ukraine protestiert wird, hat heute bereits 250.000 Unterstützer erreicht.

Jetzt will Wagenknecht am 25. Februar eine Groß-Demonstration in Berlin organisieren. Die Wagenknecht-Initiative gegen Waffenlieferungen an die Ukraine hat auch den bisher größten "Shitstorm" auf Twitter ausgelöst. Mehr als 100.000 Twitter-User posteten bisher gegen Wagenknecht.

Jüngste Kritik kommt von Außenministerin Annalena Baerbock. Sie kritisierte beim Wahlkampf-Abschluss der Grünen in Berlin Wagenknecht und Schwarzer hart: Es gehe in Wahrheit darum, einen "Angriff auf die europäische Friedensordnung abzuwehren". Ein Friede in der Ukraine könne derzeit nur ein "russischer Diktatfrieden" sein.