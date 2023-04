Bund, Kommunen und Gewerkschaften konnte sich nach zähen Verhandlungen und mehreren Streiks auf einen neuen Tarif einigen. Auch Kanzler Scholz könnte davon saftig profitieren.

Der Tarifabschluss sieht vor, dass jeder Beschäftigte im öffentlichen Dienst 3.000 Euro steuerfrei und 5,5 % mehr Gehalt erhält. Darin inkludiert sind auch Bundesbeamte und an deren Gehalt sind auch das Entgelt für Kanzler, Bundesminister und Bundespräsident gekoppelt, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Demnach könnte also das Gehalt des Kanzlers saftig steigen. Allerdings muss zuerst im Bundestag darüber entschieden werden. Sollte dieser dafür stimmen, könnte Olaf Scholz künftig satte 1.240,64 Euro mehr einstreichen. Insgesamt würde er so 20.675,42 Euro pro Monat (!) verdienen. Seine Gattin Britta Ernst trat erst kürzlich als brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend und Sport zurück, wodurch ihr Gehalt in der Haushaltskasse fehlt. Eine Gehaltserhöhung käme somit zur rechten Zeit.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier könnte um einiges mehr Geld absahnen. Dem Bericht der "Bild" zufolge, wird er, sollte der Bundestag zustimmen, saftige 22 949,29 Euro pro Monat einstreichen - ein plus von 1.355,09 Euro.