'Star Wars Tag': Diese Spitzenpolitiker machen mit

Am berühmten "Star Wars Tag", dem 4. Mai, feiern traditionell Fans die Sternenkrieger-Saga.

Und auch einige Spitzenpolitiker: Bundesjustizminister Marco Buschmann zeigte sich auf Twitter mit einer Baby Yoda Figur in der Hand. "Yoda und ich werfen heute einen Blick in weit entfernte Galaxien für Ideen, wie wir unseren Heimatplaneten moderner, besser und freier machen können", twitterte der FDP-Politiker am Donnerstag. Weiter fügt er anlässlich des Star-Wars-Tages in bekannter Yoda-Sprechweise hinzu: "Viel zu lernen wir noch haben."

Happy #StarWarsDay! Yoda und ich werfen heute einen Blick in weit entfernte Galaxien für Ideen, wie wir unseren Heimatplaneten moderner, besser und freier machen können. Denn: Viel zu lernen wir noch haben. Möge die Macht mit Euch sein! #maythe4thbewithyou pic.twitter.com/wtGOmd7zE4 — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) May 4, 2023

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) twitterte ein futuristisch wirkendes Bild mit der Überschrift "MayThe4thBeWithYou". Der Spruch lehnt sich an das bekannte Zitat der Saga an: "May the force be with you" ("Möge die Macht mit dir sein").

Bin seit meiner Jugend großer Star Wars Fan. Was ist Euer Lieblingscharakter? Möge die Macht mit Euch sein! #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay pic.twitter.com/jQDoVVQTsn — Markus Söder (@Markus_Soeder) May 4, 2023

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fragte auf der Plattform nach Meinungen zum Lieblingscharakter der Geschichte. Er selbst sei seit seiner Jugend großer Star Wars Fan, schrieb der CSU-Politiker. In einem Video zeigt er einen Baby Yoda, eine bekannte Figur aus der "Mandalorian"-Serie: "Ein ganz besonders süßer Charakter", sagte Söder. "Obwohl ich ehrlicherweise immer ein Fan vom guten alten Yoda war."