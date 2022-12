Umfrage: Das essen die Ampel-Minister zu Weihnachten

Bunte Menüs mit klarer Tendenz zur Gans stehen bei der Polit-Prominenz der Ampelkoalition an Weihnachten auf dem Speiseplan.

Berlin. Das ergab eine Umfrage der «Bild» (Samstag). Gans gibt es demnach bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am ersten Weihnachtstag, während an Heiligabend zunächst selbst gemachter Kartoffelsalat serviert wird. Auch der relativ frisch verheiratete Finanzminister Christian Lindner (FDP) möchte mit seiner Frau Gans essen, ebenso Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit seiner Familie - allerdings erst nach einem Hirschgulasch an Heiligabend.

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) schwärmt von ihrem klassisch westfälischen Nachtisch zum Fest: selbstgekochter Vanillepudding, verfeinert mit einem Schuss Rum (allerdings nicht für die Kinder), Schlagsahne und Schokostreuseln. «Das nennt sich Herrencreme», wie sie der Zeitung erklärte.

Noch nicht festgelegt hat sich laut einem Sprecher Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Er habe aber Kolleginnen und Kollegen im Kabinett «als symbolisches Geschenk die Eckpunkte der Ernährungsstrategie unter den Weihnachtsbaum gelegt». Die hatte er erst am Mittwoch vorgestellt. Dazu zählen unter anderem weniger Fleisch, Zucker, Fett und Salz - ob dieses Präsent gerade an Weihnachten so gut ankommt, darf zumindest bezweifelt werden.

Quelle: dpa