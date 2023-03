Umfrage-Hammer: AfD zieht an den Grünen vorbei auf Platz drei

Die politische Landschaft in Deutschland erlebt in der aktuellen YouGov-Umfrage eine kleine Überraschung: Die Alternative für Deutschland (AfD) hat in an Zustimmung gewonnen und liegt mit 17 Prozent der Stimmen knapp vor den Grünen, die auf 16 Prozent kommen.

