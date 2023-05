Ampel-Koalition in Bedrängnis: Diese Ministerin ist unbeliebter als Habeck

Politik-Skandal: Während Nancy Faeser (SPD) massiv abstürzt und zum unbeliebtesten Mitglied des Ampel-Kabinetts wurde, gewinnt die AfD an Stärke.

Nancy Faeser stürzt ab und wird zum unbeliebtesten Politiker der Ampel-Regierung ernannt, sogar von den eigenen Wählern! Die Bundesinnenministerin und Spitzenkandidatin der SPD bei der Hessen-Wahl fällt vom 16. auf den 17. Platz. Nur Janine Wissler von den Linken und die AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla sind noch unbeliebter. Faeser muss einen herben Rückschlag hinnehmen, während ihr Parteikollege Boris Pistorius weiterhin die Gunst der Wähler genießt.

Doch auch an der Spitze des Rankings gibt es Bewegung. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst erobert den zweiten Platz und tauscht mit dem bayerischen Chef Markus Söder.

Spannend wird es auch bei den Wahlprognosen

Die SPD gewinnt leicht dazu, während die AfD stark wie seit Jahren nicht mehr ist. CDU/CSU und die Grünen müssen hingegen leichte Verluste hinnehmen. FDP und Linke halten ihren Wert, während die sonstigen Parteien zusammen 7,5 Prozent der Stimmen erhalten.

Die Ampel-Parteien sind jedoch mit ihren 43 Prozent weit von einer parlamentarischen Mehrheit entfernt. Einzig eine Große Koalition oder eine Jamaika-Koalition könnten Mehrheiten erlangen. Doch gegen die Union scheint keine Regierung gebildet werden zu können. Die SPD baut ihren Vorsprung gegenüber den Grünen aus, während die AfD immer mehr Stimmen aus dem rechten Spektrum erhält.

Die Gründe für Faesers Abstieg sind vielfältig

Trotz dringender Aufgaben wie der Bewältigung der Migrationskrise und der Asylreform widmet sie sich vermehrt dem Wahlkampf in Hessen. Doch gerade in der Migrationspolitik scheint Faeser keine Lösungen zu finden und lehnt Forderungen nach Grenzkontrollen ab. Zudem steht sie in der Kritik wegen des Rauswurfs ihres Cyber-Chefs aufgrund einer Satire von Jan Böhmermann. Dabei stellte sich nun heraus, dass Böhmermanns Vorwürfe haltlos waren.

Die politische Landschaft bleibt turbulent, und die Zukunft der Ampel-Regierung hängt weiterhin am seidenen Faden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Parteien in den nächsten Wochen positionieren und ob neue Überraschungen im Politiker-Ranking bevorstehen.

DAS sind Deutschlands beliebteste Politiker: