Umfrage-Hammer: AfD klebt den Grünen an den Fersen

Wie aus einer Umfrage des Marktforschungsunternehmen Ipsos hervorgeht, scheint die AfD im Aufwärtstrend zu liegen. Rückenwind dürfte wohl die emotionale geführte Flüchtlingsdebatte geben.

In der Sonntagsfrage des Ipsos-Instituts zeigt sich eine klare Tendenz. Regierungsparteien verlieren oder stagnieren und Oppositionsparteien gewinnen an Rückhalt. Gerade die AfD sticht dabei besonders heraus, kann sich mit satten 16 Prozent dicht an die Fersen der Grünen (17 Prozent) kleben. Für die AfD ein Höchstwert seit Oktober 2019.

Stimmenstärkste Partei ist laut der Ipsos-Umfrage aktuell die CDU/CSU, welche mit 26 Prozent klar vor der SPD (20 Prozent) liegen. Die FDP verlor seit dem Regierungsantritt einiges an Wählerschaft, kann sich aber im Vorgleich zum Vormonat um einen Prozent steigern. Acht Prozent der Deutschen würden sich aktuell für die Partei von Christian Lindner entscheiden. Die Linkspartei verliert einen Prozent im Vergleich zum Vormonat und kann sich mit fünf Prozent noch knapp über der Hürde für den Einzug in den Bundestag halten.

Ob sich diese bundesweite Befragung auch in den Ergebnissen der Berlin-Wahl, welche am 12. Februar wiederholt wird, widerspiegelt, bleibt abzuwarten.