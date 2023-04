Wartung russischer Luxus-Yachten kostet EU-Steuerzahlern ein Vermögen

2015 kam er nach Deutschland: Syrischer Flüchtling wird jetzt Bürgermeister

2015 floh er aus Syrien, nun wird er Bürgermeister in Ostelsheim: Das schwäbische Dorf im Landkreis Calw hat Ryyan Alshebl am Sonntag mit einer absoluten Mehrheit von 55,41 Prozent der Stimmen zum neuen Rathauschef gewählt, wie die Gemeinde am Abend mitteilte.