So nehmen die Stars ab

Die Hollywood-Diät ist der Klassiker unter der Diäten der Stars. Kohlenhydrate sind bei dieser Abnehmmethode ein absolutes No-Go, da sie als Dickmacher gelten.

Zwischen 2 und 4 Wochen sollen stattdessen proteinreiche Lebensmittel auf dem Speiseplan stehen, ähnlich einer Eiweiß-Diät. Dazu gehören Fisch, mageres Fleisch, Gemüse, Meeresfrüchte, Eier, Obst, Sojaprodukte und Salat. Die wichtigsten Protagonisten der Hollywood-Diät sind jedoch tropische Früchte. Diese sollen am besten roh verspeist werden, da deren Enzyme angeblich für eine schlanke Linie sorgen.

Charakteristisch für diese und andere Diäten der Stars: Zucker, Fett und Salz sind tabu. Auch Nudeln, Reis und Kartoffeln, welche für gewöhnlich mittags auf dem Teller landen, sind bei diesem Abnehm-Programm nicht zugelassen, da diese Lebensmittel zu viele Kohlenhydrate enthalten. Wer schnell abnehmen möchte, sollte über die fettarmen Low-Carb-Lebensmittel täglich nur 600 bis 800 Kalorien zu sich nehmen. Da die Früchte sehr energiearm sind, gelingt das relativ einfach.

Die Dukan-Diät: Eiweißprodukte statt Kohlenhydrate

Mit dieser Diät hat Herzogin Kate Middleton erfolgreich abgenommen. Statt Fish and Chips gab es für die Britin über mehrere Monate hinweg nur mageres Fleisch, Milchprodukte und Gemüse. Durch die fettarme, eiweißreiche Ernährung entsprechend der sogenannten Dukan-Diät nahm Kate Middleton ganze sieben Kilo ab. Zum Nachmachen ist die Low-Carb-Methode allerdings nur bedingt geeignet, da der Körper irgendwann protestiert. Nach einigen Wochen strenger Diät sollten Sie langsam wieder Kohlenhydrate zuführen. Auf Dauer ist ein Eiweiß-Tag pro Woche ideal.

Diät und Power Workout halten Heidi Klum fit

Der Verzicht auf Kohlenhydrate ist typisch für die Diäten der Stars. Auch wenn Mode-Ikone Heidi Klum Diät hält, sind Pasta, Pizza und Pommes Mangelware. Doch damit nicht genug. Jeden Tag absolviert das Star-Model ein straffes Trainingsprogramm mit ihrem Personal Trainer. Wer nicht so gern alleine an den Geräten trainiert, kann hier auch Kurse besuchen. Besonders gut klappt bei vielen Kursteilnehmern das Abnehmen mit Zumba oder Step Aerobic.

Go vegan! Die neue Trend Diät

Im Gegensatz zu Heidi Klum verzichtet Jessica Simpson nicht auf Kohlenhydrate, sondern auf tierische Produkte und somit auf tierische Fette. Nach ewigem Gewichts-Hin-und-Her gelang es der Sängerin so, endlich abzunehmen. Auch Promis wie Beyoncé und Jennifer Lopez hatten damit Erfolg. Weil der Einstieg ins vegane Leben jedoch nicht ganz einfach ist, sollten Sie einige Tipps befolgen. Auch wenn es mittlerweile sehr viele vegane Produkte in Supermärkten und fleischlose Gerichte in Restaurants gibt, ist das Auswärtsessen für Veganer immer noch am schwersten. Beschäftigen Sie sich mit den Lebensmitteln und lernen Sie, selbst zu kochen und zu backen, dann können Sie sich etwas Vorgekochtes mit zur Arbeit nehmen. Außerdem sollten Sie regelmäßig Ihre B12-Werte checken lassen, um zu garantieren, dass Ihnen die Ernährung ohne tierische Produkte nicht schadet.

Rihanna & Rita Ora schwören auf Spritzen?

Immer fit und beneidenswert schlank präsentiert sich Rihanna seit eh und je ihren Fans. Doch offenbar kommt der Traumkörper des Stars nicht von ungefähr, denn um ihren wohlgeformten Body stets gekonnt in Szene zu setzen, schwört die Sängerin auf Vitamin-B-Spritzen - eine Vorliebe, welche sie mit Model und Sängerin Rita Ora teilt. Die hochdosierten Vitaminkuren sollen den Stoffwechsel anregen. Aber sind diese sündhaft teuren Spritzen, die inzwischen als eine Diät der Stars gelten, wirklich ratsam? Das ist eine ganz andere Frage. Fest steht: Bei allen, die keinen Vitamin-B-Mangel haben, sind die Spritzen rausgeschmissenes Geld, denn sie nützen beim Abnehmen überhaupt nichts.

Kim Kardashian und der Glasreiniger

Sie haben richtig gehört: Die Frau von Sänger Kanye West sprüht Glasreiniger auf ihr Essen, damit sie es nicht mehr isst. Schmeckt's nicht, futtert man schließlich weniger. Wem diese Logik einleuchtet, der sollte diese Abnehmmethode trotzdem lieber nicht nachmachen, denn Glasreiniger enthält Seife und Alkohol und ist damit gesundheitsschädlich.

Bei den Promis dreht sich vieles um die schlanke Linie. Wer wissen will, was das in Zahlen bedeutet, sollte einen Blick in die Modewelt werfen. Im Imperium von Modezar und Magerkönig Karl Lagerfeld gilt Größe 38 als Plus Size. Dabei zeigen sogar erfolgreiche Models, dass die vielen Diäten für Stars nicht zwangsläufig einen Karriereschub bedeuten.

Als das bekannteste und erfolgreichste Plus Size-Model der Welt gilt beispielsweise Sophie Dahl. Schon in den 90er Jahren warb sie für Unterwäsche von "H&M". Leider machte sie der Ruhm nicht glücklich. Das 1,80-Meter-Vollweib hungerte sich auf 50 Kilogramm runter - weiter als es die skurrilsten Star-Diäten aus Hollywood vormachen. Sie verschwand als Size-Zero-Model im Nirvana der Modewelt.

Den umgekehrten Weg ging Crystal Renn und war damit deutlich erfolgreicher. Früher ein mittelmäßig bezahltes, superschlankes Mannequin, war sie im Plus-Size-Bereich später richtig gut im Geschäft. Inzwischen hat Crystal Renn wieder abgenommen und wird als "normales" Model gebucht. Der Durchbruch hatte also nichts mit einer Diät zu tun, vielmehr ist das Gegenteil der Fall.