Boris Becker: Aufbruch in ein neues Leben?

Tennis-Legende Boris Becker (55) soll sein neues Leben in Freiheit reichlich genießen! Neusten Medienberichten zufolge soll er sogar mit seiner Lilian (32) nach Italien gezogen sein.

Boris Becker (55) soll Deutschland verlassen und nach Mailand gezogen sein, um dort sein neues Leben mit Freundin Lilian (32) zu genießen. Nach Informationen aus Beckers Umfeld in Stuttgart, wo er zuletzt wohnte, soll das Paar gemeinsam "La dolce vita" in Italien erleben. Die Tennis-Legende wurde in den vergangenen Wochen mehrmals im exklusiven Casa Cipriani gesichtet und lässt es sich auch in der Bar des 5-Sterne-Hotels "Portrait Milano" gut gehen.

Am Wochenende flog Becker zum "Laureus Award" nach Paris, um an der Ehrung von Spitzensportlern teilzunehmen. Dabei wurde er am Flughafen beobachtet, wie er aus einer Maschine aus Mailand ausstieg. Becker wohnte während seines Aufenthalts in Paris mit den anderen Akademie-Mitgliedern im schicken Intercontinental Hotel am Place Vendôme im ersten Arrondissement von Paris. Die Kosten dafür lagen bei rund 600 Euro pro Tag.

Der ehemalige Tennis-Champ hatte zuletzt in der Wohnung eines Freundes in Stuttgart gelebt, der ihm nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in England einen Privatjet zur Verfügung gestellt hatte. Jetzt heißt es für Becker aber wohl: Ciao Milano! Ob er in Italien sesshaft wird oder nur vorübergehend dort lebt, ist bisher nicht bekannt. Doch eins ist sicher: Boris Becker hat sich nach all den Skandalen und negativen Schlagzeilen ein neues Leben aufgebaut und genießt es in vollen Zügen!