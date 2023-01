Claudia Schiffer trauert um Tatjana Patitz

Zusammen mit Cindy Crawford und Naomi Campbell gehörte Tatjana Patitz zu den gefragtesten Supermodels der 80er und 90er Jahre. Jetzt ist das in Hamburg geborene Model im Alter von 56 an Brustkrebs gestorben.

Das deutsche Model Tatjana Patitz ist im Alter von 56 Jahren an Brustkrebs gestorben. "Sie war ein echtes Mitglied der Supermodel-Gang und es ist schwer zu verstehen, dass jemand so jung von uns gegangen ist", schrieb ClaudiaSchiffer (52) auf Instagram. Zur "BILD" sagte das Model: Ich bin so traurig, dass Tatjana Patitz gestorben ist. Ich hatte das Glück, bei vielen Gelegenheiten mit ihr zu arbeiten. Tatjana hatte eine beeindruckende Präsenz, gleichzeitig war sie ruhig und zurückhaltend - und blieb sich selbst treu."

Patitz wurde am 25. März 1966 als Tochter einer estnischen Mutter und eines deutschen Vaters in Hamburg geboren und wuchs in Schweden auf. Später zog sie nach Kalifornien in den Küstenort Malibu und bekam auch einige Filmrollen. Aus einer geschiedenen Ehe mit einem Geschäftsmann hatte Patitz einen Sohn.