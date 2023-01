Im Februar soll die 16. Staffel "Let's Dance" starten und die Kandidaten versprechen einiges.

Die 14. Kandidaten der neuen "Let's Dance"-Staffel stehen fest und wurden von der "Bild"-Zeitung enthüllt. Zwei Teilnehmerinnen sind dabei besonders brisant: Anna Ermakowa (22), die Tochter von Boris Becker, und Natalia Yegorova (48), die Ex-Frau von Vitali Klitschko (51).

© Instagram / annaermakova1 Anna Ermakowa

© Instagram / natalia_klitschko_official Natalia Yegorova

Auch mit dabei ist Jens "Knossi" Knossalla (36). Der Twicht-Streming-Star dürfte im Februar wohl das Tanzbein schwingen.

Schauspielerin und Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) wird wohl auch durch ihre Haare auffallen. Da sie an kreisrundem Haarausfall leidet, besitzt sie über 13 Perücken und wird so wohl mit einer wechselnden Haarpracht glänzen.

Philipp Boy, Ex-Kunstturner nahm bereits 2016 bei "Dance Dance Dance" teil, wo ihm seine sportliche Vergangenheit sicher von Vorteil war. 2022 konnt er sich auch aufs Siegertreppchen beim Turmspringen stellen.

Während der Corona-Lockdowns wurde er zur Internet-Berühmtheit. TikTok-Star Younes Zarou (24) ist Deutschlands reichweiten-stärkster Nutzer (rund 48 Mio. Follower) und könnte sich bald auch noch die "Let's Dance"-Krone aufsetzen.

Komiker Abdel Karim (41) bringt Leute gerne zum Lachen, ob seine Tanzauftritte einen ähnlichen Effekt haben werden?

© Instagram / abdelkarimtv Abdel Karim

Alex Mariah Peter (25) wurde 2021 zur Siegerin von "GNTM" gekürt. Historisch, da sie das erste Trans-Model war, der dies gelang.

TV- und Sternekoch Ali Güngörmüs (46) besticht vor allem die Geschmacksknospen. Ob er mit seinen Tanzeinlagen jetzt auch was für die Augen bietet, bleibt abzuwarten.

Die griechisch-deutsche Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (33) ist vor allem bekannt für ihre Rolle als "Laura" bei GZSZ. Ab Februar wird sie bei "Let's Dance" die Hüften schwingen.

Als Handballer braucht man einiges an Körperspannung und Kraft. So auch Muskelprotz Michael "Mimi" Kraus (39), der in seiner sportlichen Karriere schon WM-Gold holen konnte. Bei "Let's Dacne" kann er nun sein Feingefühl zeigen.

Bei regelmäßigen TV-Auftritten (u.a. Joku und Klaas) verblüfft er das Publikum und vor allem seine Versuchskaninchen mit magischen Mental-Tricks. Ob er auch mit seinen Tanzkünsten verzaubern kann?

Sally Özcan (34) teilt auf YouTube ihre Rezepte fürs Kochen und Backen, womit sie mittlerweile den erfolgreichsten Kanal in Deutschland betreibt. Nun kann sie ihr Können auf der Tanzfläche unter Beweis stellen.

© Instagram / sallyswelt Sally Özcan ×

Und die letzte Kandidatin wird wohl vor allem für jüngere Zuseher interessant. Julia Beautx (23) ist ein wahres Multi-Talent: Influencerin, Sängerin und Schauspielerin ("Frühling). Mit ihren Beiträgen im Internet spricht sie vor allem ein jüngeres Publikum an. Jetzt kann sie zeigen, ob sie auch vor der Erwachsenen-Jury standhält.