Fans in Aufruhr: Hochzeits-Andeutungen von Selena Gomez

Kommt es bald zur Hochzeit bei Selena Gomez?

Die Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (30) hat ein neues Detail aus der nächsten Staffel der Streamingserie "Only Murders in the Building" verraten und damit Fans begeistert. Die US-Amerikanerin spielt in der Mystery-Comedy-Serie die Rolle der Mabel Mora und postete nun auf Instagram ein Foto im Hochzeitskleid. Dazu schrieb sie: "Ein ganz normaler Arbeitstag." Ihr Co-Star und Drehbuchautor Steve Martin veröffentlichte auf Twitter weitere Outfit-Bilder im Stil einer Hochzeit.

Während die Fans in den Kommentaren betonen, wie schön Gomez aussehe, rätseln auch einige: "Heiratest du Oscar in der Show?!" oder "Oh mein Gott, heiratet Mabel???". Erst Mitte Januar war bekanntgegeben worden, dass Oscar-Preisträgerin Meryl Streep sich den Dreharbeiten zur Disney+-Serie angeschlossen hat. Und auch Paul Rudd ("Ant-Man"), der Ende der zweiten Staffel einen Cameo-Auftritt in der Serie gehabt hat, soll für die neuen Folgen zurückkehren.

Quelle: dpa