Prinz Harry verknallt in Courtney Cox von Friends Bevor er Meghan Markle heiratete, hatte Prinz Harry eine andere Schauspielerin im Auge. Laut Us Weekly erzählt der Herzog von Sussex in seinen bevorstehenden Memoiren Spare von seiner Schwärmerei für Courteney Cox und einem Abend, an dem er in ihrem Haus in Los Angeles übernachtete.