Hollywood-Boss vergewaltigte Star-Schauspielerin Brooke Shields

''Im Westen nichts Neues'' räumt bei Oscars ab

Die Literaturverfilmung ''Im Westen nichts Neues'' hat bei den Oscars vier Auszeichnungen gewonnen. Übertroffen wurde die deutsche Produktion nur noch vom Science-Fiction-Film ''Everything Everywhere All at Once''. Hauptdarstellerin Michelle Yeoh holte in ihrer Dankesrede zu einer Botschaft aus.