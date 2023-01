Hollywood-Star Brooke Shield wurde vergewaltigt

Die US-Schauspielerin Brooke Shields (57) hat über ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt gesprochen.

"Ich bin so weit gekommen und wir sind als Gesellschaft in einer Zeit angekommen, wo wir über diese Dinge viel offener sprechen können", sagte Shields dem "Hollywood Reporter". Es habe sie aber viele Jahre und viel Therapie gebraucht, um so weit zu sein. Nun wolle sie eine Aktivistin gegen sexuelle Übergriffe sein.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, traf sich die heute 57-jährige als junges Mädchen mit einem ihr vorher bekannten Mann zu einem Gespräch über ein Casting. Er habe sie in sein Hotel mitgenommen unter dem Vorwand, ihr von dort ein Taxi anzurufen. Doch stattdessen ging er ins Badezimmer, kehrte nackt zurück und begann damit, sie anzugreifen. „Es war wie ein Ringen.", erzählt die Schauspielerin: „Bleib' am Leben und raus hier." Vor Angst hatte sie sich kaum gewehrt, war erstarrt.

Medienberichten zufolge thematisiert der Dokumentarfilm "Pretty Baby: Brooke Shields" über die Schauspielerin, der am Freitag beim Sundance Festival Premiere feierte, einen sexuellen Übergriff auf Shields in ihren 20ern. Shields wurde schon als junges Mädchen mit Filmen wie "Die blaue Lagune" berühmt.