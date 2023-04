Jamie Foxx in Spital eingeliefet

Bei Schauspieler Jamie Foxx (55, "Day Shift") ist es nach Familienangaben zu "medizinischen Komplikationen" gekommen.

Das gab seine Tochter Corinne am frühen Donnerstag bei Instagram bekannt. "Zum Glück ist er durch schnelles Handeln und gute Pflege bereits auf dem Weg der Besserung." Die Boulevard-Zeitung TMZ schreibt von einer Einlieferung ins Krankenhaus. Was der Hollywood-Star erlitt, wurde nicht öffentlich. Angesichts des Vorfalls bittet die Familie in dem Instagram-Statement nun um Privatsphäre.